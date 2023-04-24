演藝圈壓力大，不少藝人都需要心靈寄託，香港四大天王中除了郭富城以外，劉德華、張學友同樣也是佛教信徒，劉德華從小就受父母影響常去廟宇拜拜，經朋友介紹皈依佛門，是台灣靈巖山寺已故妙蓮老和尚的弟子，法號「慧果」居士，家中也有供奉觀音，他在泰國墜馬時，老婆朱麗倩也特地請來台灣148位高僧幫忙祈福，祈禱早日康復。

張學友茹素多年，也是演藝圈知名的佛教信徒，經常參與法鼓山舉辦的座談會等活動。他從小就跟著媽媽拜觀音，直到1993年收到歌迷送《六祖壇經》才開始看佛經，2000年時他與聖嚴法師同台演講，聖嚴法師就讚張學友：「我們平時是看不出來張學友是佛教徒的，你從他的歌裡聽不到『阿彌陀佛』，但他平時的待人接物、言談舉止，就是一個佛教徒的標準樣子。」天后王菲同樣也是佛門弟子，吃素多年並演唱心經等佛教音樂，並為建造佛寺籌款。

金馬影后李心潔也是佛教信徒，她先前就透過紀錄片表達，演藝圈的起起伏伏以及教養孩子的挫敗，讓她開始追求心靈平靜，接觸禪修、冥想后，她開始懂得放慢腳步學會生活，也學會放過自己。她受訪時透露過去曾帶父母來台灣農禪寺禪修，笑說報名名額很少，「很難搶的。」並開玩笑說之後如果有機會，也許粉絲會在農禪寺遇到她。

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