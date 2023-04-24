「小樂」吳思賢去年7月被拍到與長相神似韓瑜的女性朋友約會吃飯，最後無疾而終收場，同年底他前往台北霞海城隍廟，向月老許願盼「脫單」，沒多久就被拍到帶1位正妹，和媽媽一起吃下午茶，疑似迎來新桃花。四月九日，本刊記者目擊小樂和2位長髮女子共進晚餐，約會模式如出一轍，看來是在持續發展中。

小樂過去受訪時，自曝單身多年，但他透露一直都有約會對象，但得通過他長達半年的觀察期，才能決定是否要進一步交往。四月九日晚間約七點，本刊在信義商圈一家火鍋店，目擊小樂帶著2位長髮女子一起吃鍋，只見2位女生並肩坐在同一側，雖然看不到女方正面的廬山真面目，但坐在內側的女生不時側臉與一旁的女性說話，從中分髮型、造型看來，應該就是前不久和小樂約會的那位女性友人。

席間吳思賢講電話講了好一段時間。（圖／本刊娛樂組）

點餐期間，小樂忽然接起一通電話，不知是否有公事上門要忙，他沒有立刻掛斷電話，對面的2位女伴被冷落也絲毫不尷尬，熱烈地討論餐點，氣氛相當融洽，看來2人早已十分熟悉，就算小樂在電話中也能隨意開啟話題。

先前受訪時，小樂曾開出理想型是愛笑的女生，年齡只要比媽媽小，不拘，但他坦言交往對象需要「觀察」，如果想交往都得經過半年相處，適合才會晉升女友。但小樂直言觀察對象都是很棒的人，但他考量太多事情，常使得感情沒著落。不過未來若有交往對象，他表示也不會公開。

吳思賢當天穿的服裝也曾在他的IG上曝光過。（圖／取自小樂IG）

更多 CTWANT 報導