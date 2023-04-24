前一戰被皇家打爆牛棚，天使24日在系列賽最終戰險勝，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、大谷翔平雙雙轟出全壘打，幫助天使以11勝11負重回5成勝率，總計2勝1負趕跑了皇家。下一個系列賽是在主場對戰全聯盟最弱的運動家（4連戰），可望再拿個幾勝。

皇家梅倫德斯（MJ Melendez）上一場以「致勝觸身球」逆轉天使，此戰他率先在首局轟出陽春炮，不過首局下半天使就追平了。第一棒沃德（Taylor Ward）四壞保送，卓奧特揮出左外野的場地二壘打，沃德依規定推進到三壘，後面大谷翔平擊出左外野高飛犧牲打。

雙方1比1相持到第6局，皇家帕斯昆提諾（Vinnie Pasquantino）1發陽春炮打開僵局。不料該局下半，天使隊沃德上來第一球也轟出了陽春炮，卓奧特撈打一顆偏低的切球，也是轟成陽春炮。皇家沒有換投，也沒開投手丘會議，投手萊爾斯（Jordan Lyles）周旋了幾球，被大谷翔平逮中進壘的曲球，「背靠背靠背」的全壘打！

皇家小威特（Bobby Witt Jr.）第7局也來1發陽春炮，追至1分差距。第8局卓奧特二壘打，大谷擊出右邊方向滾地球，皇家一壘手因為往後布陣，撿球之後跑不贏快腿的大谷，成為內野安打。卓奧特跑到三壘，可惜後面沒得分，天使仍以1分險勝。此戰出現多支全壘打，大谷那一轟415呎是全場最遠，還有兩支安打，卓奧特3安猛打賞（2支二壘打）。