75歲港星秦沛縱橫影視圈50多年，演紅不少經典角色，在《賭聖》飾演洪爺而廣為人知，堪稱最佳「黃金配角」。雖然他近年鮮少公開露面，不過近日趁著空檔回溫哥華休假被網友捕獲，只見他一頭白髮戴上口罩，還對鏡頭開心比YA，也讓網友驚呼過去常演反派的秦沛，如今竟成了慈祥老人，照片曝光後引發熱烈討論。

近日，秦沛返回溫哥華休息，現身於當地的大型購物中心「Lansdowne」，購買飲料時被店員認出，親民的秦沛不但與店員合照，更是與她聊天，叮囑她要好好工作，令該店員非常開心直呼：「秦沛老師真是太nice了！健步如飛，身體很健康，精神特别好，希望還能看到更多秦沛老師的作品。」

秦沛現身溫哥華大賣場中的飲料店。(圖/小紅書)

而店員曬出的照片中可見秦沛頂著一頭白髮，身穿深藍色背心與白色線條長袖，現身在時髦的手搖飲店，即使他戴上口罩也能看出神采奕奕，而且開朗地對鏡頭比YA，整個人看起來相當年輕活潑。此外，與年輕時經常飾演充滿戾氣的反派角色成對比，如今反倒相當有親和力。

據了解，秦沛出身於演藝世家，父親嚴化與母親紅薇均是演員，從小受家庭影響的他，5歲便出道，演過不少膾炙人口電影，其中《賭聖》、《逃學威龍》、《破壞之王》等電影，至今更是在台灣電視經常出現，深受台灣觀眾喜愛。