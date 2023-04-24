大S（徐熙媛）前夫汪小菲近日二度來台，外界推測他最近頻頻來台，應該跟為了處理S Hotel改名一事有關，昨(23日)凌晨，汪小菲主動在微博分享和S媽同框影片，喊：「家人永遠是家人」，分享一群人慶生影片，並直言：「今天特別開心」。

大S和汪小菲前年底結束10年婚姻，去年3月大S閃電宣布再婚嫁給20年前男友具俊曄，引發和前夫之間的戰火，床墊風波更轟動一時，汪小菲當時更揚言要來台灣討公道，但遲了132天才在離婚後首度踏上寶島，而其母親張蘭也沒錯過兒子到台灣的話題，直播間立刻改賣了旅行用的盥洗包，蹭熱度的功力讓網友笑炸。

汪小菲先前為了大S豪砸上億元開了S Hotel，離婚後飯店何去何從成為話題，傳聞在汪小菲要求下，飯店已經撤下所有大S的照片，未來將著手改名為「菲行商旅」，而去年飯店傳出將改名時，當時本報詢問飯店業者，對方回應不方便代為回應老闆汪小菲私領域話題，相關細節不清楚，關於飯店營運方面，S Hotel現由台灣專業經理人與團隊營運。

據《三立新聞網》報導，汪小菲這回二度來台，起初求證S媽，對方坦言自己不知道，也表示先前會面是女兒大S拜託的，她才出動和無緣的女婿見面，先前汪小菲曾在網上向S媽嗆聲，雙方是否盡釋前嫌？S媽直言家人間本來就不應該有隔夜仇，「我們就是永遠的家人」，但對於汪小菲會在台灣待多久？S媽表示沒多問汪小菲私事，也不想討論太多，自嘲：「我要當一個不討人厭的老人家」。