數發部次長李懷仁日前被媒體人黃揚明發現，當國民黨立委李貴敏質詢時疑似在打瞌睡，引發批評。對此，時事評論員「歷史哥」翻出李懷仁3年前在CDC直播聊天室洗版的往事，狠酸終於找到李的「資訊專業背景」了。

「歷史哥」昨（23）日在臉書發文，翻出了一篇在2020年3月的報導，該報導指出，在疾管署直播時，帳號「Huai-Jen Lee」在短時間內瘋狂洗版，留言稱「CDC辛苦了，被中時記者要求要一直貼文，呼籲大家不要攻擊記者」，經調查，該帳號就是時任行政院副院長陳其邁辦公室主任的李懷仁所使用。在當時，「歷史哥」也曾發文，嘲諷「這絕對不叫網軍」。

「歷史哥」也公布了李懷仁的學、經歷，學歷方面，李為政治大學地政學系學士、暨南大學東南亞研究所碩士與政治大學國家發展研究所博士候選人；經歷上，在擔任數發部次長前，李曾任總統府副秘書長辦公室主任、行政院副院長辦公室主任、行政院院長室顧問與一卡通票證股份有限公司董事長等職務。「歷史哥」並狠酸，他遍尋不著李懷仁的資訊專業背景，終於在自己粉專過去文章中找到了。

另外，資深媒體人劉寶傑痛罵，李懷仁的背景與所受訓練，沒有一個跟數位發展有關，「這就是民進黨的官！」他直言，自己跑了30多年的新聞，從來沒有看過這麼荒謬的事。《美麗島電子報》董事長吳子嘉也砲轟，李懷仁很不適格。