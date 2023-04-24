Harrison Barnes missed the game-winner 😳 pic.twitter.com/49CPp1RV4C — Bleacher Report (@BleacherReport) April 23, 2023

史蒂芬柯瑞24日差點就從英雄變成狗熊了！柯瑞雖在首輪G4攻下全隊最高32分，卻在最後42.4秒喊出勇士早已用光的暫停，造成技術犯規讓國王有機會追上，幸好哈里生巴恩斯的絕殺三分球沒進，衛冕軍勇士仍以126比125險勝國王，把首輪戰局扳成2勝2敗平手，雙方G5將於27日回到國王主場進行。

原本打到最後1分25秒，威金斯投進中距離，幫助勇士126比121領先，看起來應該勝券在握，沒想到柯瑞竟在最後42.4秒喊出勇士沒有的暫停，不僅被吹技術犯規，更讓蒙克罰進1分，福克斯也在最後28秒投進三分球，接著柯瑞跳投沒進，所幸巴恩斯絕殺三分球落空。

勇士沿用前役先發陣容，並沒讓結束禁賽歸隊的卓雷蒙格林先發，看來效果還算不錯，除了柯瑞，克雷湯普生也有26分，普爾22分，威金斯18分、8籃板及4火鍋，卓雷蒙格林替補拿下12分、10籃板及7助攻，勇士總教練科爾應該會繼續讓格林板凳出擊。

國王則以福克斯38分最高，繼續在他生涯首次季後賽系列戰表現優異，菜鳥前鋒基根莫瑞也有23分，蒙克16分、5助攻與5籃板，沙波尼斯14分、8助攻與7籃板，戴維恩米契爾12分，可惜國王並未完成反撲，只好等到回去自家主場努力爭取聽牌。