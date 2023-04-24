蘇皓毅表示，2022年債券價格大幅滑落、投資人擠兌恐慌心理引發流動性問題，成為壓倒矽谷銀行的最後一根稻草。不過大西洋兩岸央行紛紛積極挹注流動性，努力調控大升息周期對實體經濟影響，使此次銀行業動盪不至於釀成巨災，投資人應拉長周期審慎分批布局。

隨著聯準會將今年失業率目標自4.6％調整至4.5％、預估全年經濟成長率至0.4％，顯示景氣動能可能朝向放緩或軟著陸情境。而投資人擔憂的美國銀行業風暴，若觀察銀行業整體資本適足率，自2008年金融海嘯以來均明顯提高，應足以面對後續景氣可能下滑衝擊。

至於通膨問題，目前市場轉向預期2023年會展開降息，但蘇皓毅認為通膨尚未完全控制，聯準會可能會維持利率較長一段時間，並提出針對性方案來應對銀行業可能的系統風險，除非景氣大幅下滑，才會有提前降息可能。

蘇皓毅指出，此次銀行業流動性問題可能使銀行信貸活動緊縮，尤其中小企業首當其衝。雖然市場短期波動無可避免，但主管機關捍衛金融穩定性態度明顯，建議分批多元布局較高品質公司。

蘇皓毅建議，穩健型投資人應將資金轉移到體質較強的大型金融機構發行的投資等級債券或政府公債等違約風險極低的資產，作為核心的資產配置，或運用定期（不）定額與母子基金逢低加碼，拉長投資周期。

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