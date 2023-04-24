台灣知名雕塑藝術家朱銘22日晚間被妻子發現在家中身亡，享壽85歲，資深拍賣官陸潔民聞訊後表示遺憾，他說2010年時有2名收藏家對朱銘《太極系列－單鞭下勢》的小型木雕很有興趣，寬不到1公尺競標價超過4000萬元。

據《自由時報》報導，陸潔民指出，朱銘的作品之所以受收藏家歡迎，原因在於木頭溫潤親人，且作品價格穩定，沒有暴漲暴跌。他說，朱銘眾多作品中拍賣價格最穩定的是《太極系列》，其中又以《單鞭下勢》最經典。

陸潔民說，收藏家最喜歡《單鞭下勢》的姿勢，2010年曾有兩名收藏家搶著要買，寬不到1公尺的小型木雕價值就超過4000萬元，是價格最高的一件，大型銅雕就更貴了，讓朱銘成了台灣雕刻家拍賣紀錄保持人。

從《朱銘美術館》官網可見，《單鞭下勢》是《太極系列》最著名的作品之一，人物軀體力求簡化，手足與軀幹能見到藝術家快刀削過的痕跡，人物右腳屈曲，左腳伸前下壓，雙足開展，整體重心下沈；同時，右手朝上舉起，左手微微朝軀幹擺去，將雕塑整體造型一併朝上抬昇，帶有蓄力動起的力量，展現出《太極》恢弘穩重卻又流動自如的氣勢。