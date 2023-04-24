AI機器人、自動化投資題材表現強勁，包括電動車、雲計算，與物聯網等標的都具備強勁成長動能，挹注相關科技股表現，如受惠AI發展帶動的微軟、Google、Meta、Tesla等，相較半導體股修正幅度輕，部份個股股價仍創高。

張銀成指出，由於年初以來股價漲幅大，市場受包括工具機訂單修正等基本面調節，科技股成長動能略見受阻，不過，受惠ChatGPT發展熱度，機器人自動化相關個股股價具支撐。進一步分析，機器人、自動化投資題材主要仍關注效能改善與提升。

張銀成表示，今年在ChatGPT大力推升發展進度下，包括AI發展所需算力、資料分析，及公用雲運用等，均見發展加速與市占提升，同時藉由AI在實體領域的運用優化，加速機器人與自動化產業的發展進程。

瑞典機器人自動化大廠ABB近期發表的機器人發展報告中指出，機器人發展有三大驅動力，一是全球勞動力短缺，包括疫後人力缺乏、人口老化與低薪屈就意願等，預估至2030年全球將有8500萬個職位空缺，將藉由機器人發展填補勞動力缺口、同時賦予新任務。

二是AI和自主技術的導入，使機器人的使用入手容易度提升，同時也會帶動跨出傳統製造業應用領域，如電子商務、醫療保健、餐飲服務等。最後則是藉由更多專業合作、跨領域產業結合等，促進機器人持續創新趨勢發展。

此外，機器人自動化產業領域尚有值得留意的發展方向。張銀成指出，機器人與自動化產業發展整合由上而下、由軟而硬的領域，以Tesla為例，經營模式已由電動車、自動駕駛進展到儲能業務等。

全球推動2050淨零政策，降低石化能源、改善能源使用效率等，過去Tesla發展可能藉由AI、軟體技術提升強化自動駕駛技能，而今更在清潔能源的發展上，藉由降低石化運用、提升綠能發電等，同時建置綠能儲能設備等，創造新營運收入模式。

張銀成說明，半導體、機器人自動化等相關產業個股，不少標的年初至今股價漲幅大，同時出現超出市場預估目標價情形，進入第二季市場公布財報與後市展望之際，開始呈現漲多調整的現象，整體操作上會以漲多調節作為短期因應。

不過，張銀成認為相關產業具長線趨勢與需求動能，一旦股價調整達一定程度，總體經濟環境變數釐清、關注升息終端到來時點等，後續仍建議中性偏多操作，建議投資人採取定期定額、分批投資，掌握AI機器人長線趨勢動能財。