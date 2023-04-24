蔡英文總統22日前往雲林馬光有機集團栽培區視察時，農委會表示，政府積極推動有機農業，「台灣有機農業面積覆蓋率在亞洲排名第一」。對此，農業專家「Linbay好油」林裕紘提出亞洲各國數據狠打臉，怒轟總統旁邊一堆佞臣。

據《中央社》22日報導，蔡英文視察雲林有機農業，農委會主委陳吉仲亦在一旁陪同。陳強調，到111年底，國內有機驗證面積為13545公頃、友善耕作面積5863公頃，合計19408公頃，國內耕地占比約2.43%，自豪稱亞洲覆蓋率最高的國家。

林裕紘昨（23）日在臉書發文質疑，「台灣真的是亞洲第一嗎？基本上我是覺得不太可能，應該不少國家都比台灣高」，他向AI詢問結果，得到Organic World 2020年的報告，亞洲地區有機農業覆蓋率較高的國家為印度的3.56百萬公頃、中國大陸的2.76百萬公頃、泰國的1.37百萬公頃、菲律賓的0.23百萬公頃。

林裕紘進一步分析，菲律賓政府的統計資料截至2019年，耕地面積約為538萬3000公頃，菲律賓的有機農業覆蓋率為0.23（百萬公頃）除以5.383（百萬公頃）為4.27%。他不禁質疑結果，菲國的有機農業覆蓋率有小於台灣嗎？

對於農委提出疑似不確實的資訊，林裕紘怒轟，蔡總統旁邊應該有一些佞臣，連專業都沒有，統計資料分辨真偽的能力等沒有，只會討好蔡總統，導致蔡總統被騙，「蔡總統如果施政有問題，一定是被這些奸邪所害，我們要支持辣台妹，就要先從減少這些佞臣開始。」