前韓國職棒起亞虎啦啦隊隊員李多慧上月宣布加盟中華職棒樂天桃猿啦啦隊，本月初登場造訪台灣，立刻掀起了一股李多慧旋風，而林襄目前仍未和李多慧同台，引來「后不見后」的傳聞。今(24日)週刊報導，看在李多慧的曝光量，許多廠商紛紛發出邀請，改請韓國女神站台，且傳聞李多慧的酬勞代言費只要林襄的1/3，CP值高，也難怪讓李多慧頓時成為新寵兒。

李多慧本月14日首度現身桃園棒球場獻出現出在台啦啦隊的處女秀，當晚人潮可說是擠炸了棒球場，而她個人舞蹈的影片上傳後，在15小時內吸引了31萬點閱，引來網上一面倒好評，被封為「啦啦隊天花板」的她，談到自己首場表現則相當謙虛，給了自己90分，笑說原本擔心舞蹈有沒有記熟，也在意被視為「門面」的瀏海有沒有亂掉，但跳到最後因為太專注了，就索性不管瀏海賣力跳舞，很感謝大家的支持。

而樂天桃猿啦啦隊的另一位主將林襄，被問到李多慧當晚的表現時，讚嘆說：「很厲害，很像韓國女團」，很期待之後能同台，林襄經紀人先前則發文感嘆林襄一路走來的不容易，早期常被廠商嫌棄「沒質感」，幸好近年走出困境，並謝謝林襄一路以來的高EQ，「總是能優雅面對每一個否定」。

近日，媒體報導，有寵物咖啡廳開架上看3小時30萬邀林襄現身，卻不知何故取消合作，今《鏡週刊》報導，原本有飲店廠商開價120萬邀林襄代言，李多慧竄紅後，便改邀李多慧站台，且代言費僅開40萬，是林襄的1/3，見話題性和熱度都不輸給林襄的情況下，廠商便轉邀李多慧。而李多慧近日也上傳了台灣行的Vlog，熱愛珍奶的她在車上大讚國民美食的美味，還因坐車時太搖晃，不小心把珍奶灑到衣服上，令她無奈傻笑，最後只能換別件衣服出席公開場合。