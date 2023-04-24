美中對抗加上兩岸關係不佳，國際品牌大廠紛紛要求供應商必須「兩岸+1」或「T+1」，迫使原以大陸與台灣為主要生產據點的PCB及銅箔基板廠全面啟動在東南亞設置新廠，其中又以泰國最受青睞，PCB廠除深耕泰國多年的泰鼎-KY(4927)、敬鵬(2355)、競國(6108)，華通(2313)日前也公告投資15億元泰銖赴泰國設廠，PCB材料部分，FCCL廠台虹(8039)及CCL廠聯茂(6213)均已啟動泰國設廠，台光電亦傳出暫緩桃園大園IC載板材料新廠投資，轉向前往東南亞設立新廠。

原本台光電於2021年12月31日公告，投資新台幣21.6億元，購買近萬坪的土地，針對客戶需求擴建載板材料產能，新建最現代化載板產線及研發中心，最大月載板產能將達到30萬張，公司原規劃大園廠2022年動工，2023年能夠完成，不過目前除了已購入土地外，其餘進度已經暫緩。

至於已敲定在泰國設廠的聯茂，泰國新廠計畫今年下半年動土，目標2024年下半年完工，初期規劃後段產品會先至泰國廠生產。

儘管受到終端需求不佳影響，CCL市況低迷，隨著工作天數恢復正常，聯茂及台光電第2季營運有望比第1季好。