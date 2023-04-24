少子化影響愈演愈烈，高市教育局確定將寶隆國小、景義國小及西門國小等3所全校人數未達40人的國小裁併；另有40所國小因新生數為個位數，亮起紅燈，恐怕成為下一波裁併的對象。教育局表示，依「公立國民小學及國民中學合併及停辦準則」及「高雄市市立國民小學及國民中學合併及停辦辦法」規定，裁併後的學生將轉至鄰近國小就讀，而校長及教師將轉任他校。

112學年度的學生數較去年減少1190位學童，班級數也從897班掉到844班，因此教育局大刀闊斧，將3所全年級人數未達40人，每班學生數均為個位數的甲仙區寶隆國小、內門區景義國小及內門區西門國小裁併。高市尚有40所新生數為個位數的學校，等著成為下一批的裁併的羔羊。

高市教育局表示，依據「公立國民小學及國民中學合併及停辦準則」及「高雄市市立國民小學及國民中學合併及停辦辦法」規定，由教育局依規定辦理合併或停辦的專案評估會議及公聽會，並將結果送高雄市教育審議委員會審議通過。這3校因全校學生人數未達40人，每年級一班人數均為個位數，考量學生同儕刺激不足影響群育發展，由校內整體評估後進行合併或停辦事宜。

教育局說明，裁併校政策的執行牽涉層面廣泛，教育局將以學生獲得最好的受教環境與學習效果為前提，並做好學生及教職員工的相關配套措施，兼顧社區的永續發展、學校文化傳承為原則，再進行研討及評估。也鼓勵偏鄉小校透過發展學校在地特色課程及團隊，提升學生學力，加上教育優先區計畫、補助交通車經費接送學生、爭取社會資源挹注與穩定偏鄉師資等方式，吸引學生就讀。

至於亮紅燈的40所學校教育局將依據「高雄市市立國民小學及國民中學合併或停辦辦法」第6條及第7條第4款規定，對於全校學生數未達40人，將持續執行永續發展3年計畫或發展計畫執行結果經本市教審會評估有合併或停辦的必要，將由教育局依法進行專案評估及辦理公聽會。