RJ Barrett appreciation tweet 💙🧡 pic.twitter.com/AqKbx1ZAtA — NEW YORK KNICKS (@nyknicks) April 23, 2023

身為東區第5種子的尼克，越來越有機會完成首輪「下剋上」戲碼！布朗生24日攻下全場最高29分，巴雷特也拿26分，攜手幫助地主尼克102比93力退東區第4種子騎士，在季後賽首輪取得3勝1敗的聽牌優勢，接下來G5將於27日回到克里夫蘭舉行，騎士面臨輸不得的壓力。

取代格萊姆斯(右肩扭傷)先發位置的哈特，也替尼克貢獻19分、7籃板，先發中鋒米契爾羅賓生12分、11籃板，尼克只要再拿1勝，就有機會自從2013年之後首次闖進季後賽次輪，假如並未在27日G5贏球，尼克可在28日回到紐約主場再次挑戰晉級。

尼克總教練席波迪說：「沒有什麼比起在麥迪遜花園廣場比賽感覺更棒的。」事實上影響最大的就是尼克先發小前鋒巴雷特，他在首輪前兩戰合計投25中6，卻在G3交出投12中8、包辦19分，今天的G4也有投18中9的穩定火力表現。

不過尼克今天贏球的另一關鍵因素，仍在成功封鎖騎士明星射手米契爾的火力，他全場投18中5，只拿11分，米契爾說：「現在什麼都還沒結束，我們輸球方式感覺很糟，我們沒有把頭抬起，我們不該是這樣的團隊，就像我所說的，我們G5會準備好的。」