小編今（24日）精選5件不可不知的國內外財經大事。全球激烈升息引發消費市場景氣出現反轉的後遺症，大陸第一季外貿數據雖不差，但官員示警，接下來仍有1危機。

【1】首季實現開門穩，非常不易 陸商務部示警 外貿形勢仍嚴峻

大陸今年3月份出口衝出佳績，讓市場對接下來外貿表現充滿期待。但大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文23日表示，大陸外貿形勢依然複雜嚴峻，坦言「外需不確定性仍是最大變數」，加重外貿企業經營壓力。

【2】16檔高殖利率護身 法人追捧

台股上周再度挑戰萬六未果，連日走跌，向下測試季線支撐，面對技術面轉弱，資金轉向防禦性類股停泊，高殖利率族群為一大主軸，有包括漢唐（2404）、洋基工程（6691）等16檔，殖利率水準在6％以上，法人上周買超、且21日單日大盤重挫之際仍加碼，攻守兼備。

【3】美5月升息底定 新台幣恐面臨30.8保衛戰

市場預期美國聯準會（Fed）5月再升息1碼（0.25個百分點）成共識，外資熱錢回防，短線國際美元指數有撐，4月以來主要亞幣幾乎全倒，新台幣累計至21日貶值1.68角或0.55％，但表現仍抗跌，維持相對穩定的走勢。

【4】台伺服器廠訂單消長 受矚目

四大美系美系雲端服務商（CSP）Microsoft、Meta、Google及Amazon，將接連於本周舉行法說會、並發布最新一季財報。在歷經上季四家美商多出現雲端或廣告業務大不如預期的衰退後，市場法人對該季財報亦不甚樂觀，屆時伺服器產業會否再因其財報及財測不佳而蒙上陰霾，也牽動台伺服器廠今年訂單需求變化。

【5】美科技法說登場多空攤牌

台積電法說上周甫落幕，拋出半導體景氣、終端需求後市風向球後，包括微軟、Google母公司Alphabet、蘋果等重量級美國科技巨擘財報緊隨登場。法人指出，科技巨擘財報與釋出展望將持續牽動市場多空情緒，台股相關供應鏈深受影響，短期波動應尚未告終。