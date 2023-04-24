國1南向11.7公里、汐止路段，今（24日）上午8時許2小客車發生追撞，事故佔用外線事故，截至上午8時10分許，該路段回堵5公里，時速呈紫爆，盼請用路人小心駕駛，詳細事故原因仍待進一步釐清。

國1南向楠梓路段大貨車撞護欄 回堵5公里
天雨路滑！國3北上大溪段「1大1小」貨車追撞 回堵5km
國1北上新竹交流道路段 小貨車閃避失控翻覆回堵
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