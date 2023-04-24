國1南向汐止段紫爆！2車追撞 回堵5公里 08:302023/04/24 中時新聞網 蘇育宣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1南向汐止路段24日上午8時許發生2車追撞，後方路段車流回堵。（翻攝高公局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國1南向11.7公里、汐止路段，今（24日）上午8時許2小客車發生追撞，事故佔用外線事故，截至上午8時10分許，該路段回堵5公里，時速呈紫爆，盼請用路人小心駕駛，詳細事故原因仍待進一步釐清。 國1南向楠梓路段大貨車撞護欄 回堵5公里 天雨路滑！國3北上大溪段「1大1小」貨車追撞 回堵5km 國1北上新竹交流道路段 小貨車閃避失控翻覆回堵 #國1 #汐止 #追撞 #南向 #路段 也許您會感興趣 推薦閱讀 快改道！國1南下楠梓段大貨車撞護欄「折甘蔗」回堵5km 17:492023/04/19 社會 上班注意！國1高架南向林口段4車追撞 車流回堵中 07:452023/04/17 社會 國3清水段兩車追撞 車流一度回堵4公里 17:072023/04/16 社會 國1五楊高架火燒車！「海神」瑪莎拉蒂燒成火球 駕駛急逃 17:262023/04/21 社會 暖暖自行車道啟用 一路可連結汐止、台北 17:262023/04/18 生活 國1汐五高架火燒車！廂型車引擎突冒煙 駕駛查看竄火光 19:342023/04/19 社會 蘇花公路大清水隧道災害段 18日起採單線雙向管制 13:162023/04/16 生活 苗栗男酒駕撞死路人 保險桿脫落逃逸300公尺遭逮回 09:222023/04/17 社會 追撞車禍意外揪恐怖情人！車內女子「滿身血」遭砍被押走 20:102023/04/16 社會 高雄台88線死亡車禍！小貨車追撞大貨車駕駛慘死 12:012023/04/21 社會 變態男著短裙上街突掀裙露鳥 汐止警火速逮人 16:202023/04/21 社會 阿北出事了！騎這台「無帽蛇行」 飆上國道 11:132023/04/14 社會 國1北上堤頂高架「火燒車」竄濃煙影響行車 車流回堵中 16:432023/04/18 社會 酒駕男硬闖大甲媽管制區 當百警面狂按喇叭秒遭逮 22:442023/04/22 社會 絕命終結站？快速道路驚現「椅子」 3車連環撞散一地畫面曝光 10:522023/04/18 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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