35歲劉姓男子22日晚間，要去洗衣店拿衣服時，因未戴安全帽遭攔，沒想到竟是酒駕！警方詢問酒駕原因，才發現原來劉男是被自己的嬌妻雷到，家裡晚間食用的薑母鴨買回來已放置一段時間，妻子擔心味道跑掉，又加了一罐米酒增強風味，讓劉男無奈笑說妻子是「料理新手」。經酒測後，劉男酒測值每公升達0.45毫克，依公共危險罪送辦。

劉男22日晚間在家食用完薑母鴨，眼看放在自助洗衣店的衣服快洗好，便騎車要前往拿衣服，因未戴安全帽遭到鳳山分局員警攔查，員警一靠近就聞到劉男濃濃酒味，劉男也坦承有在家吃薑母鴨。

警方詢問「薑母鴨是原酒的？」劉男解釋「因為薑母鴨買回來放置一段時間，妻子擔心味道跑掉，於是又加了一罐塑膠瓶米酒和水」，嬌妻雷到賢慧夫的狀況也讓劉男無奈笑說「我太太料理新手啦，她不知道多久酒精會揮發」。經酒測後劉男酒測值為0.45mg/l，依公共危險罪送辦。

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