Netflix黑色喜劇《怒嗆人生》（Beef）開播後深受許多觀眾喜愛，飾演主角群演員們的知名度也水漲船高，不過飾演主角表哥的塗鴉藝術家崔大衛（David Choe）被翻出過去曾聲稱自己是「成功的性侵犯」，不當言論引起大量撻伐。

2014年，崔大衛在Podcast節目《DVDASA》自爆曾經強迫女按摩師發生性行為以及為他口愛，當時主持人驚呼：「David告訴我們他是一名強暴犯！」，他沒理會只有開玩笑糾正道：「一名成功的強暴犯。」 事後，崔大衛聲稱此事是他虛構的，並在2017年發出長篇聲明並道歉：「對於向世界發出負面且黑暗的訊息，我感到非常抱歉」、「我講了一個為了震撼而講的故事，讓它看起來像我強暴了一名女性。雖然我說了那些話，但我沒有實施那些行為。那並沒有發生。」

隨著《怒嗆人生》爆紅，崔大衛過去的不當言論又被挖出來，許多網友紛紛憤怒表示抵制。據《vanityfair》報導，男女主角身兼執行製作的史蒂文連（Steven Yeun）和黃艾莉（Alexandra Wong）發表聲明：「崔大衛在9年前編造的故事傷人且令人不安，我們絕對不會縱容這個故事，我們也知道為什麼會造成不安。」不過兩人也為崔大衛緩頰：「我們知道崔大衛過去已為編造這個可怕的故事而道歉，且看到他在過去10年為獲得所需的心理健康支持而努力，改善自己，並從錯誤中學習。」

事實上，現年47歲崔大衛是一名韓裔美國籍的塗鴉藝術家，2005年曾為臉書首棟辦公大樓彩繪，當時接受等價股票當作酬勞，後來臉書正式上市，外界估算他的股票市值高達2億美元（約台幣60億元），可以說是一夕暴富。