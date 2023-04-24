Make it 22 straight games with a home run to start the season ☣️ pic.twitter.com/YNIVVjZri6 — Tampa Bay Rays (@RaysBaseball) April 23, 2023

坦帕灣光芒的紀錄還有得寫，他們24日在主場系列賽橫掃了白襪，萊利（Luke Raley）第2局轟出兩分炮，宣告光芒「開季連續22場全壘打」，賽後又締造「開季主場13連勝」。前者是獨步大聯盟史冊的紀錄，後者追平了2009年洛杉磯道奇的紀錄，也是20世紀之後的最佳紀錄。

比光芒還厲害的球隊必須追溯到19世紀，那年代球隊實力不均所以有很多紀錄，包括1886年的底特律狼獾隊、1884年的聖路易栗色隊，最高紀錄是芝加哥白長襪隊在1880年創下的開季主場21連勝。然而狼獾隊、栗色隊已經解散超過百年，唯有白長襪隊存活至今，成為現在的芝加哥小熊隊。

除了萊利延續紀錄的全壘打，光芒還有拉米瑞茲（Harold Ramirez）補上單場第2轟，最後4比1戰勝白襪。這個系列賽光芒贏得也不輕鬆，前兩戰都是再見一棒才解決白襪，第2戰還打到延長賽。

值得慶賀的是光芒連續兩戰主場觀眾突破2萬人，這是他們今年主場開幕系列賽以來首度做到，上季也只做到過兩次的壯舉（兩次都是打洋基）。辛苦捍衛主場到了追平紀錄的程度，總算有點回報。光芒目前19勝3負，下一個系列賽要在主場迎戰太空人。