國民黨台北市第七選區（信義、南松山）立委初選22日落下帷幕，綜合加總電話民調與黨員投票數據後，台北市議員徐巧芯以2.5%的優勢勝過6連霸的現任立委費鴻泰。至於費鴻泰的下一步動向，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹受訪時，也透露一些端倪。

媒體22日詢問，這次芯費大戰的敗選者可能成為所謂的刺客，有考慮派費鴻泰到哪邊當刺客嗎？黃呂錦茹對此回應，還要跟費討論，其實他們兩個都很強，到其它的區裡面，一樣有信心打贏勝仗，但這都還要再考慮，不是說自己個人想要把哪個人排到哪個地方就行，要全盤檢討後才能做布局。

黃呂錦茹還指出，本來我們想說徐巧芯可以到士林大同區更好，做出很不一樣嘗試，但現在大局已經底定，徐巧芯要在信義南松山區代表中國國民黨打贏這局選戰。黃呂還強調，徐巧芯可以帶動一個旋風，一個浪潮，過去我們中國國民黨打仗的方式，是用很穩健的方式，徐巧芯打的又是另一種節奏。

至於現在國民黨內有沒有人想挑戰大同士林區的立委席次？黃呂錦茹透露，目前確實是有人想要挑戰士林大同區，且還有二人，一個是年輕的、一個是中壯世代的，兩個人都相當優秀。