好市多牛肉捲去年11月宣布停賣，今年4月10日突然重新上架，讓許多牛肉捲迷十分驚喜，但一名女網友近日到賣場買牛肉捲，第一口就咬到牛筋，吞嚥困難只好吐出來，沒想到後續又吃塑膠片，她抱怨牛肉捲肉質又老又柴，品管差，「短時間不會再買了」，貼文吸引會員共鳴說，「牛肉捲已跌下神壇了」。

原PO近日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，上周三（19日）傍晚到好市多中和店的熟食部買牛肉捲和吉拿棒，買完後她直接在旁邊的內用座位區食用，發現牛肉沒有以前嫩，肉質又老又柴，才咬第一口就吃到牛筋，只好吐出來。

原PO表示，後續又咬了幾口，吃到一個咬不動的東西，吐出來發現是塑膠片，品管讓她直搖頭。她說自己不常買熟食部的商品，但是看到牛肉捲重出江湖，忍不住買一個來吃，沒想到卻意外「中獎」，短時間不會再買牛肉捲了。

貼文引發不少網友討論，「回歸的牛肉捲口感跟過去差很多，跌下神壇了」、「上周在內湖店買牛肉捲，是沒有感覺老和硬，但裡面的蔥少好多，跟之前吃起來有些不同的感覺」、「原來不是只有我覺得，我滿心歡喜地跑去買，吃到牛肉捲完全失望了，好硬好柴啊」、「我在台中南屯也買了一個，肉真的很老很難咬且也有筋」、「牛肉捲裡的筋變多」、「上星期在新莊店也買了牛肉捲，筋好多，有夠難咬，吃一半不吃了」、「牛肉捲柴到以為在啃厚紙箱」。