台灣國寶級雕刻大師朱銘在22日晚間10時許被家人發現在家中輕生，享壽85歲，讓外界不捨，妻子發現憾事時立即緊急報警，不幸的是朱銘已無呼吸心跳，明顯死亡，而他在上樓運動前曾留下的字條，寫著「我上樓了」，如今成了他最後遺言。

據了解，高齡85歲的朱銘因罹患高血壓等慢性病，飽受病痛折磨，態度消極負面，長期情緒低落，22日晚間在家中獨自上樓運動，妻子卻遲遲未看到他下樓，上樓查看才發現他已輕生。

根據《TVBS》報導，檢警調查，朱銘生前未留遺書，只在家中客廳發現一張他留給妻子的紙條，寫「我上樓了」4個字，意思是他上樓運動了，不要擔心他，但沒想到這4個字竟成了朱銘最後的遺言。

朱銘1938年生於苗栗通霄，15歲師從傳統木雕師傅李金川，踏入雕刻生涯，創作風格融合傳統木雕與現代雕塑，在西方現代表現形式發揮東方的精神，是1970年代台灣鄉土運動的象徵。其中「太極系列」更奠定朱銘在國內雕塑史上重要地位，也是揚名國際之作。

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