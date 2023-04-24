目前適逢合歡山區杜鵑花季，今年花況雖不如往年，仍吸引許多民眾前往賞花。（新城警分局提供／羅亦晽花蓮傳真）

近日鋒面相繼報到，氣候較不穩定，山區較易濃霧或降雨，警方提醒民眾健行小奇萊步道賞杜鵑花時，務必小心謹慎，放慢速度，以免發生危險；圖為小奇萊步道。（羅亦晽攝）

每年4至5月為高山杜鵑花季，合歡山區因較其他山區方便抵達，往年均吸引許多民眾欣賞杜鵑盛開美貌，不過今年疑受氣候影響，花況不如預期，其中小奇萊步道僅開2成，其他景點則零星開花，不過警方仍提醒賞花遊客，近日氣候不穩，山區易起霧、降雨，步道崎嶇泥濘，行走時務必謹慎。

新城警分局合歡派出所員警22日至合歡山區瞭解花況及人潮，行經小奇萊步道0.6公里至0.7公里時，發現有幾叢高山杜鵑已鮮豔怒開，但相較2020年花團錦簇情景，花況不到2成，且一路從關原段行經大禹嶺、小風口、克難關、石門山、松雪樓等處，發現僅台14甲線34.8公里處克難關東側的山坡、33.2公里處石門山登山口，及32.8公里處松雪樓後方的合歡東峰北側等3處有零星杜鵑獨叢。

警方提醒賞花遊客，合歡山自本月8日起直至6月11日止，啟動杜鵑花季交通管制措施，期間台14甲線18公里處翠峰管制站西端及41公里處大禹嶺，跟台8線110公里處路口東端，例假日的上午6時至11時實施「高乘載管制」，開放搭乘3人以上小客車通行，客運接駁車及乙類大客車不受限制。

另外，台8線117.4公里關原災害段自本月17日起每天開放5次放行，分別為上午7時至8時、10時至10時10分、中午12時至下午1時、下午3時至3時10分跟下午5時至5時10分，管制點從114.6公里至120.6公里（關原至金馬隧道），其餘時間封閉不開放通行。

由於近日鋒面相繼報到，氣候較不穩定，山區較易濃霧或降雨，警方表示，小奇萊步道登山口至0.5公里處，步道仍算平坦，但從0.5公里通往0.7公里的花開區的山徑較為崎嶇狹窄，且受降雨影響呈現泥濘狀態，遊客行走務必小心謹慎，放慢速度。

新城分局長吳思翰則呼籲遊客，上山前務必要瞭解花季期間的交通管制措施，避免無法上山賞花而壞了遊興，同時也要注意身體狀況，以免一次登高海拔而發生高山症的現象。