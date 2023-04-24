目前道瓊指數期貨跌0.25%，標普500指數期貨跌0.25，那斯達克100指數期貨跌0.27%。

在東京方面，日經225指數目前小漲0.18%，東證一部指數漲0.22%。南韓KOSPI指數目前跌0.32%。

上周美國企業財報和經濟數據有好有壞，投資人在這些數據會如何影響聯準會利率路徑上陷入拉鋸，美股三大指數周線全面收黑，上周道瓊指數收跌0.23%，連漲4周的升勢畫下句點，並創下6周以來最差的單周表現。標普500周跌0.1%，那斯達克指數周跌0.42%。

根據FactSet截至上周五的數據，迄今發布財報的標普500指數成分股中，有76%的企業上季每股盈餘優於分析師預期，但由於獲利下滑是不爭的事實，市場的看法仍然趨於保守。根據Refinitiv調查，受訪分析師預估標普500指數成分股今年第一季總體獲利較去年同期下滑5.2%。

本周美股將迎來超級財報周，谷歌母公司Alphabet、微軟、亞馬遜、臉書母公司Meta等最重量級的大型科技公司將發布業績。

上周特斯拉發布的獲利嚴重縮水，導致股價崩跌13%，創下近一年來最大單周跌幅。蘋果則排定於美國當地時間5月4日周四發布2023會計年度第二季財報。

本周聯準會官員進入決策會議前的靜默期，因此對於其利率決議的預期將受到美國新發布的數據、企業財報、銀行業釋出的信號，以及政府債限的事態發展。

紐約大學史登商學院（the Stern School of Business）金融學教授Aswath Damodaran表示，這些科技巨頭大多趁機在2022年將所有「壞東西」都丟進他們的損益表現裡，如果他們的業績報告出現很多驚喜之處，我也不會感到意外。

投資人也將密切關注美國即將發布的新經濟數據，包括第一季國內生產毛額（GDP）和4月份的消費者信心報告，盼能更清楚了解該國通膨是否持續降溫，或者聯準會是否會在5月2、3日的下次會議上再度升息。

AXS Investments執行長Greg Bassuk表示，我們認為未來7到10天的經濟數據，將成為聯準會最終將採取什麼行動最重要的決定因素，「我們認為接下來發布的數據將喜憂參半，這將繼續帶來不確定性，並使市場持續陷入震盪」。

在債限議題方面，美國眾議院本周將表決由共和黨提出的法案。

可口可樂和瑞信將在周一美股盤前公布財報，盤後惠而浦（Whirlpool）和因地區銀行危機引發關注的第一共和國銀行（First Republic Bank）將在周一盤後發布業績。操盤手也將關注達拉斯聯準銀行公布的製造業調查報告，以評估該州製造業的榮枯狀況。

在亞洲方面，本周最受到關注的焦點將是日銀（央行）周五公布的貨幣政策決議，以及其新任總裁植田隨後召開的記者會。其他重要事件還包括日本最新的零售銷售數據、失業率和東京消費者通膨報告、南韓GDP和澳洲通膨報告。

Capital Economics分析師Marcel Thieliant表示，植田第一次登場不太可能這麼快就丟開前任總裁黑田東彥的超寬鬆「殖利率曲線控制」（YCC）政策。雖然可能是唯一有這樣看法的人，但他認為 植田可能遲早都會引領日銀朝著更鷹派的方向前進。日本的通膨比決策官員們所預期要高、更僵固，許多分析師批評YCC政策已經扭曲債券市場的運作。日本央行可能在本周五按兵不動，但植田的「蜜月期」不會太長。