紐西蘭北島東北方的克馬得群島（Kermadec Islands）今（24）日發生芮氏規模7.3強震，震源深度僅10公里，美國海嘯預警系統警告有海嘯風險。
路透社報導，美國地質調查所（US Geological Survey）偵測到克馬得群島當地時間中午過後發生芮氏規模7.3強震，原先美國地質調查所指出震源深度僅10公里，後續上調至33.6公里。
美國海嘯預警系統（U.S. Tsunami Warning System）隨後對包括克馬得群島沿岸等距離震央300公里以內地區發布海嘯警報，指出可能出現危險海嘯波。
紐西蘭國家緊急事務管理局（National Emergency Management Agency）發布推文指出，正在評估強震是否釀成海嘯、影響紐西蘭，呼籲沿岸居民若感受到強震，應「立即」前往最近的高處或內陸避難。
（持續更新）
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