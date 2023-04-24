美國維吉尼亞州州長楊京率團訪問台灣，總統府發言人Kolas Yotaka今（24）日表示，總統府表達誠摯歡迎，蔡英文總統今日上午10點將於總統府接見訪問團，就雙方在經貿交流、以及教育、科技等領域之議題交換意見。楊京此行也將與我方簽署經貿合作備忘錄。

Kolas指出，維吉尼亞州議會在今年2月，跨黨派通過友台議案，以實際行動力挺台灣，支持台灣的國際參與；同月另通過法案，研議設立駐台商務辦事處，並於3月在楊京州長簽署後生效。雙方在技術互助、教育合作、經貿交流等領域，都有密切的合作關係。

Kolas表示，楊京州長首次出訪亞洲即將台灣列為首站，此次也是楊京州長首次以州長身分訪台，在台灣與維州締結姊妹市邁入42周年之際，更別具意義，期盼透過此次交流，進一步深化台美各領域的合作夥伴關係，攜手為強化全球民主供應鏈共同努力。

外交部也預計25日上午舉辦台灣－維吉尼亞州經貿合作備忘錄簽署儀式，將由經濟部政務次長陳正祺及美國維吉尼亞州州長楊京代表我國經濟部及該州簽署。外交部長政務次長田中光、經濟部與美國在台協會台北辦事處（AIT／T）等單位官員都將出席觀禮。 楊京當天也將舉辦20分鐘小型媒體見面會，說明此行成果。