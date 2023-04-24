行政院長陳建仁日前在新北市爆發槍擊案時，點名市府應該要負責，被罵翻後才改口表示，治安是施政的首要，希望中央和地方都應該來合作做好治安工作。對此，民眾黨立委陳琬惠直言，陳建仁對內政既不了解、也不用心，她更爆料，在陳建仁被質詢時，相關部會首長還會將他保護起來。

陳建仁22日表示，他第一時間已要求警政署務必與地方一起合作，通力做好掃黑肅槍工作，警政署已經掌握到槍擊案的幕後操縱者，也要求警政署一定要跟地方政府合作，徹底做好溯源、掃黑肅槍，務必嚴查嚴辦，讓人民的生命安全能夠得到保障。

陳琬惠昨（23）日在政論節目《TVBS戰情室》表示，根據她的觀察，雖然陳建仁的個性溫暖又溫柔，但他除了對台灣行政相關事務不是很了解，也不夠用心。她指出，在先前立院總質詢時才問了陳建仁一句話、還沒點名其他人，所有的相關部會首長就衝上前圍在陳建仁旁邊，很怕他出事。

陳琬惠直言，近日這幾件槍擊案相當嚴重，陳建仁應將心比心、該意識到自己是台灣人的行政院長，而非民進黨的行政院長。她也提到，過去在前行政院長蘇貞昌任內發生類似事件時，蘇一定會將下屬臭罵一頓，但陳建仁卻將責任甩鍋給新北市長侯友宜，「我覺得你心中沒有台灣」。