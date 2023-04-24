「登山女神」曾格爾最近陷入和已婚陳姓富商的緋聞風暴，岳姓正宮邊哭邊截下175張截圖後，決定對曾格爾開告宣戰，許多人好奇岳女為何只針對曾格爾，不連出軌的另一半一起告？對此，知名網紅「廣告小妹」坦言，正宮不對老公出手，不代表她不恨這個男人，只是兩人結婚20多年，情感跟生活已經離不開彼此，「此時要切割關係跟刮肉沒兩樣」。

岳姓正宮去年10月發文，承認發現自己丈夫和曾格爾過從甚密，並曬出兩人對話紀錄，可見陳男表示：「昨晚沒防護，記得買藥吃喔......在處理中」，曾格爾立刻提醒他：「要刪這個訊息喔」，網友問曾格爾兩人所說的藥是什麼藥？她回應，在陳男的筆錄中指的是胃藥，但陳男後來發聲明承認對不起家庭，曾格爾則喊冤先前完全不知道兩人是夫妻關係。

對此議題，許多人都認為陳男也有錯，為何沒有被提告？廣告小妹則回，夫妻間結婚越久，糾纏越深，多數正宮不是腦子不清醒，也不是不想告對方，「這麼做對自己沒好處」，尤其女人遇到被外遇常常會成為弱者的角色，「無論女人有錢沒錢，一旦被外遇，都是件麻煩事。一旦遇上離婚，都是較容易被卡住的那一方」。

廣告小妹說，雖然岳女有錢有地位，但口袋裡的錢無法決定婚姻是否幸福，男女一旦踏入婚姻，就算被背叛的是女性，收拾殘局的也往往是女性，「正宮的不提告、不公開罵老公，不代表她不怨恨這個男人。朝夕相處 29 年，情感與經濟早已融為一體，此時要切割關係跟刮肉沒兩樣」，最後更期許每個人，「願我們都能在婚姻中不失去自我。就算他不在、就算他外遇，該吃的蛋糕還是要吃、該看的日出不可錯過」。

見此，網友回應：「女人口袋裡的錢，無法決定婚姻是否幸福，但可以讓自己還有自己的底氣」、「真的不是不怪，而是得找一個怪起來、沒讓自己這麼痛的人」、「只能說正宮強忍著」、「男人只要養家/不賭/不酒/不外遇外加愛小孩就是社會公認的好男人。同樣的條件女人全做到是基本，打分起點標準差太多（女人先扣60分）是結婚前得認知的一點」。