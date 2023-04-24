美國維吉尼亞州州長楊京4月24日至25日率團訪台。外交部表示，楊京此行將與經濟部簽署推動雙方進一步經貿合作交流的備忘錄，並與我國外貿協會及產業界人士會談，提升台灣與維吉尼亞州雙邊經貿實質交流與商機。

外交部今天由北美司司長徐佑典代表外交部，於機場歡迎楊京率團訪台。外交部發言人劉永健指出，對於楊京州長將台灣作為其首次亞洲行的首站表達誠摯歡迎。

他說，楊京一行在台期間將拜會蔡英文總統、接受外交部政務次長田中光款宴、拜會經濟部政務次長陳正祺。楊京也將與經濟部簽署推動雙方進一步經貿合作交流的備忘錄，並與我國外貿協會及產業界人士會談，深入探索並提升台灣與維吉尼亞州雙邊經貿實質交流與商機。

劉永健表示，透過楊京一行的來訪，相信將有助強化台灣與維吉尼亞州政府與產業界的相互瞭解，共同探究進一步提升合作的各種機會，深化雙方互利互惠的夥伴關係。