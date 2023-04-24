香港影帝周潤發以《賭神》一角奠定演藝圈地位，勇闖好萊塢發展，將演藝事業攀至巔峰，不過近年淡出螢光幕，鮮少有新作品推出，但仍有不少民眾在街頭捕獲他的身影，他也維持一貫作風親民，對於被要求合照一律來者不拒，不過近來粉絲曬出一張合照，卻見他臉色似乎相當疲倦，引發網友熱議。
一名大陸粉絲近來到香港旅遊，由於沒有住到酒店，便整晚在香港街頭閒晃，沒想到約莫清晨七點時，居然巧遇在路上晨跑的周潤發，便上前詢問是否能合照？向來親民的周潤發不僅爽快答應，還拿起粉絲手機親自掌鏡，可說是毫無巨星架子，不過從照片中，不難發現周潤發似乎氣色不太好，而且還略顯疲態，讓粉絲相當擔憂。
周潤發近來熱衷於跑步，今年2月曾參加「渣打馬拉松比賽」，並以以1小時03分58秒的成績完成10公里賽程，成績在2萬多選手中排名第3584名，優異成績證明他即便年過半百，體力仍維持在顛峰狀態，許多參賽者眼見巨星親臨現場，自然不能錯過合照機會，而親民的周潤發也來者不拒，親切的完成和所有人合照，被大讚完全沒有巨星架子。
周潤發出道多年幾乎無負面傳聞，與陳薈蓮36年來的模範婚姻，更是被所有人當作指標，不過他在年輕時與女星余安安曾有段失敗婚姻，僅維持一年就告吹，對此，余安安指出當年思考不周，加上彼此都有漫長人生要過，便決定分開。
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