「綠衫軍」塞爾提克的「雙探花」威力再次展現無遺！塔圖24日攻下全隊最高31分，外加7籃板、4助攻，下半場脫掉黑色面罩打球的傑倫布朗也拿31分，最後攜手幫助塞爾提克129比121擊敗地主老鷹，在季後賽首輪取得3勝1敗聽牌優勢，接下來G5將於26日回到波士頓舉行。

塞爾提克靠著懷特半場15分，塔圖也有13分，打完上半場，就取得65比53的兩位數領先優勢，反觀地主老鷹雖有杭特半場17分演出，崔楊、穆雷、柯林斯等先發主力手感都不太理想，特別是柯林斯上半場投7中1，僅有3分進帳。

老鷹下半場雖一度追到只差3分，可是塔圖馬上接連投進兩顆三分球，傑倫布朗也在籃下取分，很快就把領先差距恢復到兩位數，塔圖更在最後2分鐘進攻時間快結束同時飆進三分外線，加上布朗也投進三分球，提前宣告塞爾提克勝券在握。

史馬特也替塞爾提克貢獻19分、4助攻與4籃板，懷特18分，本季年度第六人布羅格登替補拿下14分，羅伯特威廉斯13分、15籃板；崔楊雖然攻下全場最高35分，且傳15助攻，卻沒辦法扭轉戰局，杭特27分，穆雷23分、9籃板及6助攻。