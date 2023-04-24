每到招生季節，許多私立國中以「小聯考」方式招生，引發爭議。教育部長潘文忠今天表示，將在《國民教育法》修正案三讀通過後，依其附帶決議的精神，由教育部召集縣市政府及教育團體開會討論，以對小聯考的現象做出改善。

為解決私中以「小聯考」招生亂象，2021年底，民進黨立委林宜瑾等23人提出《私校法》第39條修正案，並通過初審，私立國中小不能用考試招生，但對於是否只能以抽籤招生，朝野立委有不同意見。不過這個案子，在私中全面反彈後，無法完成立法。

立委不死心，近日改在《國民教育法》修正案闖關，要約束私中招生亂象，不過連初審都沒過，但做成附帶決議，由教育部研議修正私校法及相關子法，規範私校不得以測驗、口試、審查成績或其他任何類似考試等方式招生。

不過全國私立中學聯盟表示，學生與家長有權選擇適合之就學環境，包括公、私立學校，以達適性揚才之目的。目前全國各學區內的公立國中，幾乎可百分之百滿足該學區內的國小畢業生就讀，《國民教育法》強調的「教育機會均等之保障」，已可透過公立學校落實。

私中盟說，私校提供家長另一選擇機會，家長可就學生自身之特質，自主選擇適合的私校就讀，若改為登記抽籤入學，由電腦決定學生入學機會，難道不是剝奪家長教育選擇權？

關於私立國中招生方式，立委想修《私校法》、《國民教育法》來規範都不成功，最後只能以附帶決議的方式，由教育部研擬修正私校法及其子法，來解決此一亂象。

立法院教育及文化委員會今天審議《特殊教育法》修正案，對於私中招生亂象，潘文忠接受媒體採訪時表示，許多私立小學、國中舉辦類似聯招方式來招生，引發社會及立法院關注，他們提出應該對這種亂象進行檢討。

潘文忠指出，教育部將依立法院的附帶決議，在《國民教育法》三讀通過後，邀請縣市政府、家長團體來開會論，在維持國民教育基本精神下，對私校招生實務進行討論，以對目前的現象做出一些改善。