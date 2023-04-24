中信金控意識到財務碳排盤點的重要性，率先臺灣同業加入碳核算金融聯盟（Partnerships for Carbon Accounting Financials, PCAF），並持續擔任亞太區主席。PCAF上（3）月召開第一季線上會議，包含臺灣、日本、韓國、澳洲、馬來西亞等地超過80家金融成員機構成員共同參與，討論甫於上月發布的《不動產營運溫室氣體盤查和報告技術指南》，補充規範不動產溫室氣體排放量盤查相關之方法學，提供金融機構透明一致的測量核算指引；中信金控更是PCAF全球核心小組唯一亞洲成員，與全球21家標竿金融業共同制定第二版「金融業全球溫室氣體盤查和報告準則The Standard」指引，預期將協助全球總資產逾89兆美元、參與PCAF之382家金融機構進行財務碳排盤點及減量，共同努力達成2050淨零排放目標。

隨著永續意識興起，中信銀行藉由投融資實踐影響力紅利（Impact Alpha）的願景，中信金參與赤道原則謹慎評估高汙染產業，協助客戶因應供應鏈購買綠電。中信銀行亦善用金融專業，擔任彰芳暨西島離岸風電計畫、大彰化離岸風電計畫東南風場、中能離岸風電計畫三案之財務顧問及統籌主辦行，聯貸總金額逾新臺幣2,000億元，創新專案融資模式引領金融業與客戶攜手達成SDGs指標，更創造社會就業與和諧共榮；中信銀行亦主辦廢棄物再生能源（Waste to Energy）融資聯貸案，為環境及社會帶來正面效益，兼顧獲利及長期競爭力。