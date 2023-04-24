據消息人士透露，安謀將與製造合作夥伴一同開發新的半導體產品，該公司已經組建新的「解決方案工程」團隊，為行動裝置、筆電和其它電子產品打造一些原型晶片。

在過去6個月，安謀已經著手投入開發。據業界高層指出，該產品比以往的產品都更加的先進。

據了解，安謀沒有計畫去銷售或授權該產品，僅只是打造一種原型晶片。

安謀是許多晶片設計公司的智慧財產權主要供應商，並與晶圓製造代工廠商有合作關係。英特爾稍早時曾表示，將與安謀合作，確保使用安謀技術的行動手機晶片能夠在英特爾的晶圓工廠製造。

安謀在過去一直是以「中立」的地位自居，不與下游的晶片設計公司，例如與蘋果、三星的晶片相競爭；輝達(Nvidia)當初宣布要收購安謀，外界最大的擔憂，即會損害安謀的中立地位。

安謀據了解擬於今年底在美國首次公開上市。而安謀想要發表自家原型晶片，也有可能想藉此拉抬自己的身價。