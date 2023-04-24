田馥甄去年因此吃義大利麵和歌曲〈離島〉歌詞被翻出，引來大批大陸網友喊封殺，隨著疫情解封，不少台灣藝人也獲邀參加大陸節目，例如Ella（陳嘉樺）、賈靜雯等最近到長沙錄實境秀《乘風破浪》，而網上也傳出田馥甄被解封，受邀上《中餐廳7》，但仍未被製作單位及當事人證實。

田馥甄去年逢9遇到不少衰事，先是遭大陸網友攻擊喊封殺，在高雄的演唱會延期兩次，最後因地震取消，接著又傳出她在家中滑倒，幸好無大礙已經康復，她受訪時直言，歷經這些災禍得到更多，更珍惜平凡的日常，「以前覺得理所當然再自然不過的事情，身體不舒服的時候，居然是很遙不可及，現在可以開口唱歌、可以爬山、睡覺可以翻身，就覺得很感恩」。

網傳田馥甄上《中餐廳7》當嘉賓。（圖／翻攝自Mr-馬藝微博）

近日，製作人詹仁雄談台灣選秀節目近況，指出「只剩Hebe還沒小孩」，意外惹網友不滿，隔天深夜田馥甄發文，其中說到：「肆無忌憚、口無遮攔」，引來外界聯想是否和此事有關，但她後來出席活動澄清根本沒這意思，驚訝表示：「不知道詹哥有表達什麼，我很孤僻，IG只追蹤Selina、Ella，不知道外面的世界是什麼狀況，都是分享自己的心情。」

據《東網》報導，最近微博有網友爆出小道消息，預告：「《中餐廳7》即將來臨，錄製嘉賓：田馥甄」，讓許多網友相當好奇是否代表她已被解禁，紛紛留言討論：「抵制！」、「你一個人抵制吧加油」、「可能嗎？來點靠譜的」、「看到一句話，我比流言蜚語更早認識你！快點來內地開巡演吧！」、「不管你來不來，都要每天開開心心的」，而真正的錄製名單有待製作單位正式宣告。