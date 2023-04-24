國人十大癌症發生人數，大腸癌已連15年居冠，胃癌也居第8名，醫師表示，腸胃部分有7種癌症的「潛在病變」，其中較不為人所知的巴瑞特氏食道，是一種因胃食道逆流導致的癌前病變，此病惡化為食道腺癌的發生率是一般人的30～40倍。醫師提醒，民眾若被確診為上述7種疾病，應積極治療，以防日後惡化成癌症。

根據衛福部最新統計，國人十大癌症發生人數，大腸癌居冠，每年確診人數多達1萬6829人，胃癌為第8名。就癌症死亡率，大腸癌與肛門癌死亡率居最3名，胃癌的死亡率則居第8名，食道癌也居第9名。

胃腸肝膽科專科醫師吳宗勤在其臉書發文表示，腸胃科有很多癌症「潛在病變」，像是胃部的腸化生、萎縮性胃炎、幽門螺旋桿菌、大腸腺瘤、膽囊息肉、各種黏膜變性、巴瑞特氏食道。

肝病防治學術基金會表示，胃食道逆流可能致癌，國外研究顯示，約有10～15%的胃食道逆流患者因為食道反覆受傷、發炎，在組織修復過程中會產生食道黏膜小腸化生，此即所謂之巴瑞特氏食道，是食道腺癌的癌前病變，進而發生食道腺癌的機率為正常人的30～40倍，

吳宗勤表示，肥胖會引發胃食道逆流，長期胃食道逆流會導致巴瑞特氏食道，大幅增加食道癌的風險，但有些病人願意處理肥胖，卻放著已經出現的巴瑞特氏食道不管，對健康危害甚大。