400位來自全台與離島的兒童23日上午來到台中大里中軟園區「異想新樂園」盡情玩樂。（潘虹恩攝）

中陽集團攜手國際同濟會台灣總會、財團法人台灣同濟兒童基金會，23日邀請全台和離島400位兒童暢遊異想新樂園。（中陽集團提供／潘虹恩台中傳真）

400位來自全台與離島的兒童23日上午來到台中大里中軟園區「異想新樂園」盡情玩樂，由中陽集團攜手國際同濟會台灣總會、財團法人台灣同濟兒童基金會舉辦，邀請兒童們來到異想新樂園，一圓孩子們去遊樂園的夢，留下美好的歡樂回憶。

國際同濟會台灣總會兒童圓夢計畫主委陳婠媚表示，「兒童圓夢計畫」秉持對弱勢兒童的關懷，邀請約400位弱勢兒童到異想新樂園1日遊，其中包括約20位失親兒、約31位來自蘭嶼的師生，希望過程中除能感受學習的多樣與豐富性，也兼具知識性探索及動態性的體驗。

曾任同濟會台中區主席的蔡易樺指出，「兒童圓夢計畫」已邁入第12年，此次同濟會協助負責兒童們來回的交通、住宿等費用，希望帶給孩子們滿滿的愛，「有愛的孩子不會變壞」，也讓善能傳承，落實同濟會照顧兒童的宗旨。

現任同濟會台中區主席柯俊興則說，此次活動台中區團隊以真心付出，創新求變之精神共同策畫，期望精心規畫之活動內容能傳達所有孩童，結識更多不同學校朋友，相互觀摩、學習，透過良善的心態學習，建構快樂的人生觀；期許這群孩子長大後，有能力也能夠幫助更多人，「今日我們為兒童圓夢，來日這群優秀的未來主人翁將帶給我們一個更溫馨和諧的社會」。

中陽集團董事長張博鈞表示，集團成立40年來參與各項公益活動不間斷，此次動員旗下中陽建設、大買家量販及異想新樂園等人力和資源，「以實際行動回饋，落實企業社會責任」，希望透過活動持續傳遞關懷與愛的力量；另，對於公益團體中陽集團有提供特別的活動方案，無論是場地的提供或配合各項活動，集團都很樂意參與。