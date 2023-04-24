The Stache getting things going early!#BringTheGold pic.twitter.com/KsMjbuwzSC — San Diego Padres (@Padres) April 23, 2023

教士隊投手達比修有總算摘得2023年球季首勝，他24日掛帥出征響尾蛇主場，獲得隊友熱情相挺，他登板投第一球之前就已有3分領先優勢。達比修沒有被牛棚搞砸，也未發生倒楣的事，最終5.2局失1分，教士7比5獲勝。

響尾蛇菜鳥投手傑姆森（Drey Jameson）開賽就被打到滿壘，教士柯朗沃斯（Jake Cronenworth）高飛犧牲打取分，接著卡本特（Matt Carpenter）一棒飛到中外野圍牆邊的二壘打掃回兩分。

3局上柯朗沃斯跑出三壘打，卡本特高分犧牲打再添1分。結果響尾蛇馬泰（Ketel Marte）第4局也敲了三壘打，這是達比修首度被攻佔得點圈，被高飛犧牲打撈走1分。這時二壘還有跑者，史密斯（Pavin Smith）一棒強勁的平飛球遭到三壘手馬恰多（Manny Machado）美技接殺！這個精采守備直接救回1分。

達比修第6局再度陷入失分危機，兩出局遭到響尾蛇進佔二三壘，當時他已用球過百，教士緊急換上中繼投手哈尼威爾（Brent Honeywell）。哈尼威爾一上來就保送弄成滿壘，但是拿出招牌的「螺旋球」以三振解除警報。

響尾蛇之後又從教士牛棚手中轟了3發全壘打，所幸教士柯朗沃斯、卡本特預打了兩分保險分，終場就贏了這兩分。達比修本季第4次先發，累積1勝2負，自責分率3.00。卡本特3安猛打賞，還有5分打點。