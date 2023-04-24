為鼓勵華語教師取得華語教學專業認證，教育部將於7月22日、23日辦理「對外華語教學能力認證考試」，考試簡章已公布，由台大承辦，報名時間自5月15日上午10時起至5月31日中午12時止。

教育部表示，考試報名方式一律採網路報名，應試者上網填妥報名資料後，須將報名表列印並以掛號郵寄至「國立台灣大學教務處研究生教務組」，不受理現場報名。

教育部表示，本考試於外語成績採計期限，考慮到疫情因素，不將109年及110年列入期限計算，考生申請核發證書時，可提供申請證書日前3年內（扣除109年及110年）測驗並符合認定基準之成績單影本或證書影本。

舉例來說，107年考生於112年10月31日申請證書，需提供107年10月31日至112年10月30日止符合認定基準之成績單影本或證書影本，將以利核發證書。

「對外華語教學能力認證考試」自95年舉辦以來已邁入第18屆，考生累計達3萬0894人，共計有5657人取得華語教學能力證書。取得本考試證書有助於爭取赴國外任教或實習的機會。經統計，教育部近期每年平均選送約200餘名華語教師及近100名華語教學助理赴美洲、歐洲、東南亞及東北亞等22個國家任教或實習。