數十年來，大陸一直是全球的世界工廠，但隨著工資逐漸上升、美中關係不佳及分散供應鏈等意識不斷發酵，東南亞、印度、東歐甚至是墨西哥逐漸受到跨國企業的青睞，就連大陸企業也考慮在海外建立工廠，以貼近市場需求並滿足客戶期待。

南華早報報導，總部位在美國的諮詢機構Kearney董事Shay Luo就觀察到，我們已經看到許多大陸製造商，正積極考慮赴海外設立生產線，以解決供應鏈挑戰和政治風險；一位不具名的大陸電動車充電零件供應商坦言，歐洲客戶敦促我們在海外設立新工廠，沒有其他選擇，不照做有可能會失去客戶。

報導提到，全球供應鏈出現重新洗牌的傾向，印度是主要受益者，此外，東南亞國家越南、泰國、馬來西亞和印尼也受到廠商的青睞，而靠近歐美主要消費市場的東歐與墨西哥也是不少企業選擇的地點。

諮詢公司Kearney分析指出，大陸企業為了降低美中關係惡化的影響，選擇在墨西哥建立生產線以滿足客戶需求，可以預期的是，未來二線或三線的大陸供應商，將會到墨西哥設廠服務他們的客戶。

人口年輕、基數大及工資低是這些新興國家吸引跨國企業的重要原因，以孟加拉為例，靠著紡織業吸引高達7.7億美元的大陸企業投資，當地平均月薪約120美元，不到廣州工人670美元的五分之一。