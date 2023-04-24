新北市連續2天發生槍擊案，行政院長陳建仁盼新北市府負起責任，遭藍營質疑甩鍋地方。內政部長林右昌24日說，盼各界能給警方加油打氣，當前警政署已成立專案小組鎖定對象，將全力查緝；至於事件爆發時新北市長侯友宜恰好在新加坡訪問，他則說，這就像颱風來襲，民選首長自己要決定是否趕回來處理，給社會公評。

立法院內政委員會上午邀請內政部長林右昌等人報告並備質詢，針對新北槍擊案，他說，在短短一個多月，政府密集組織數次掃黑行動，動員4萬7000多人次掃蕩「黑、槍、毒、詐」，逮捕5300多人，是非常重大的掃黑成果，不管是中央或地方的警察都非常努力處理治安問題，盼各界為其加油打氣。

林右昌說，在這陣子全面掃蕩後，政府重創、打擊幫派間的利益關係，造成對方很大損失，當新北市發生數起治安事件時，新北市警察局第一時間進行查緝，警政署也成立專案小組全力協助，政府會追查幕後首腦還有夥同份子，目前警政署也已經鎖定對象，會全力查緝、一網打盡。

「這是社會觀感問題。」林右昌提到，侯市長在這幾起治安事件發生時，剛好人在國外訪問，這就有點像颱風天來襲，民選首長要不要立即趕回來處理一樣，老百姓會質疑的是，到底是國外訪問比較重要，還是趕回來處理國內議題比較重要，這是民選首長自己要去決定，並且由社會輿論來評判。

媒體追問，言下之意是指侯友宜表現不及格？林強調，自己並沒有這樣說，不要刻意下不正確結論。「有沒有回來或有無立即趕回來，這就像颱風天，是民選首長自己要做決定，給社會來公評。」

他強調，「我們共同的敵人是犯罪份子，共同的目標是打擊犯罪份子，千萬不要讓犯罪份子笑我們傻。」