43歲女星湯唯前陣子以《分手的決心》橫掃韓國6項獎座，成為韓國電影獎史上首位非韓籍影后，精湛演技有目共睹。近日，湯唯接受採訪分享感到幸福的瞬間，她透露媽媽最近開始上學，一直以來自己都是出遠門的那方，現在換成自己在後面送別媽媽，坦言自己十分幸福。此話一出，立即感動了不少網友。

近日，湯唯在採訪中分享感到幸福的瞬間，她透露媽媽最近開始上學。第一天上課的時候，媽媽拿著食物往學校裡奔跑的模樣，讓她始終無法忘記。湯唯感性表示：「一直以來，離開的那方總是我，我媽總是在後面送別我，而那天我們的位置互相變換。我十分幸福，就像是第一次送女兒上學。」

湯唯自曝在日常生活中感到幸福的瞬間。(圖/看韓影 微博)

採訪曝光後，許多網友紛紛直呼自己感同身受：「姐很懂，東亞兒女的心願：希望父母可以奔向更好的遠方，不要為了自己停留在原地」、「湯唯退休後可以拿起筆寫一些生活隨筆，像這段話的水準，絕對可以出書了。」、「湯唯好會說啊這段話真的很有電影感」、「看的我覺得自己眼眶都熱了，場景似乎就浮現在眼前」、「很溫暖的小故事，表達能力太強了」。

事實上，大陸知名女星湯唯於2007年演出名導李安的電影《色戒》之後便一炮而紅，並在2014年與韓國導演金泰勇結婚生子，但升格人母的湯唯沒放棄演藝事業，甚至隨夫前往南韓發展，去年以《分手的決心》奪下青龍獎最佳女主角，成為該獎史上首位華人影后，精湛演技獲得全亞洲認可。