空勤總隊昨嘗試用直升機將陳男遺體吊掛下山未果，今再次出發並搭載10名新的搜救隊員挺入搜索，但山區霧濃能見度低無功而返。（花蓮縣消防局第二大隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

北三段能高安東軍縱走路線。（羅亦晽攝）

56歲華裔美國籍葉姓女教授與陳姓男領隊等6人18日自南投屯原登山口入山，縱走能高安東軍路線，走在隊伍最後的2人，不敵山區強勁雨勢，陳不幸21日殞落山林，葉失聯迄今。空勤總隊昨嘗試用直升機將陳男遺體吊掛下山未果，今再次出發並搭載10名新的搜救隊員挺入搜索，包括曾登頂聖母峰且綽號為「三條魚」的台灣女登山家詹喬愉，但山區霧濃能見度低無功而返，可能嘗試開車將人員送往登山口，以步行方式持續搜索。

任教美國德州某大學的葉女與同校的美籍女教授及其在台教書的姪女，18日與聘雇的陳姓領隊和2名協作自南投屯原登山口入山，預計24日從奧萬大下山，由於6人腳程速度不一，2名美籍女子行走較快，走在最前面，2名協作在中間，陳男則陪同腳程較慢的葉女走在最後面。

協作與2名美籍女子19日登上能高主峰後，山區因鋒面來襲風雨漸大，聯絡落後的陳決定更改行程撤退，4人在21.5公里處的台灣池紮營，不過陳與葉當晚卻超前在22.3公里的大陸池營地紮營，隔天上午陳出現失溫症狀、葉疑似高山症，趕緊傳訊求救，不過協作與救難人員21日抵達時，陳男已成冰冷遺體，葉則不見人影，另外2名美籍女子則安全到達天池山莊。

花蓮縣消防局昨嘗試申請空勤總隊出動直升機，欲將陳的遺體吊掛下山且空偵尋找葉女下落，卻因山區天候不佳、雲層太厚，能見度差未果，今早再度申請出動直升機，並搭載花蓮、新北等10搜救人員前往事故區域，仍因山區起大霧失敗；山上的搜救人員則依接獲的通報資訊，研判葉女腳程較慢，人可能位在能高主峰前北方處，將擴大範圍持續搜索。

消防局第二大隊長王明忠表示，上午因山區氣候不佳載送人員失敗，正討論如何將新的搜救隊員送入山林，不排除開車行經台8線中橫公路將人載到登山口後，以徒步方式持續搜索葉女。