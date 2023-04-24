高雄巨蛋商圈昨天傍晚5時36分無預警停電，523戶民宅、店家無電可用，由於店家生意受損，氣得炸鍋。經台電徹夜搶修，今（24）日凌晨2時21分全數復電。（柯宗緯翻攝）

高雄巨蛋商圈昨天傍晚5時36分無預警停電，523戶民宅、店家無電可用，由於店家生意受損，氣得炸鍋。經台電徹夜搶修，今（24）日凌晨2時21分全數復電，部分用戶停電近9小時。台電對此深感歉意，並由主管一一向商家道歉，允諾日後加強檢討。

明誠二路一帶停電，直到今凌晨0時仍未復電。（白喬茵提供）

明誠二路一帶停電，直到今凌晨0時仍未復電。（白喬茵提供）

國民黨高市議員白喬茵表示，昨晚有些商家無法打烊，因為鐵門完全拉不下來；還有鐘錶行不知道店內擺放的貴重手錶該怎麼處理；也很多長輩根本睡不著，在屋外等待台電來處理。台電說該處可能電纜故障，但由於電纜都埋地了，所以要把路挖開才知道問題出在哪裡。

明誠二路一帶停電，直到今凌晨0時仍未復電。（白喬茵提供）

台電高雄區處今指出，昨天傍晚5時36分左營區博愛二路、修明街、至聖路等一帶，共523戶停電，經立即派員現場搶修，在晚間8時11分先隔離故障點復電201戶，晚間9時4分再縮小停電範圍復電224戶，經漏夜搶修，終於在今日凌晨2時21分全數復電。

針對事故原因也出爐，台電指出，地下電纜故障所致，因人孔降埋，須開孔搶修並進行電纜更換，因此較費時，經調度大型工程車、挖土機及主管親自現場指揮與同仁徹夜搶修，終於完成電纜重新布放，完成送電。

雖然台電人員漏夜搶修，但民眾仍相當不滿，質疑三天兩頭就停電很「兩光」，更有商家怒嗆客人都跑光了、冷藏食材等著壞。對此，台電高雄區處回應，停電造成用戶不便，本處深感歉意，除主管親自向商家一一道歉外，日後將加強線路巡檢及汰換老舊設備，避免類似停電事件再度發生。