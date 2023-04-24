警方查獲經營賭場的犯嫌及賭客共計25人。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

警方查扣天九牌1副、骰子1包、撲克牌58盒、監視器鏡頭6支及賭資4萬8300元等證物。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市警察局刑警大隊日前偵辦學甲88槍擊案時，發現案件關係人蘇男，經常出入1間以藝品雕刻店做掩飾的職業賭場；昨日凌晨3時許，警方見時機成熟，攻堅取締，當場查獲蘇男等25人，全部依法送辦，也斬斷蘇男賴以為生的金援。

警方調查，蘇男是學甲88槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍的小弟，與洪9年前共同涉及新化斷掌案；去年11月10日學甲88槍擊案當天，洪政軍疑似由蘇男駕車接送。現在洪政軍因88槍擊案被捕歸案，蘇男的經濟來源，都全靠賭場或討債維生。

警方針對蘇男賴以為生的職業賭場深入追查，該賭場白天以雕刻藝品為掩飾，晚上大開賭場，為了躲避查緝，約賭方式十分狡猾、縝密，平時以通訊軟體招攬賭客，並派車載賭客至賭場；賭客若要自行前往，進入賭場前得通過暗號、密碼輸入，最後還有壯漢把風管制才能進入，

刑大昨日凌晨召集新營分局、學甲分局及保安警察大隊的警力，到學甲區建國路上1間雕刻佛像民宅搜索，當場查獲黃姓莊家、把風、載客司機及22名賭客，並查扣天九牌1副、骰子1包、撲克牌58盒、監視器鏡頭6支及賭資4萬8300元等。

警方訊後將黃嫌等9名經營賭場嫌犯依賭博罪送辦，其餘16名賭客則依違反社會秩序維護法裁處。