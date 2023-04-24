康霈表示，由於第一階段CBL-514注射於受試者大腿之安全性與耐受度良好，因此，安全性評估會議已一致同意本試驗的第二階段治療劑量。同時，美國試驗中心IRB(倫理審查委員會)已核准第二階段的試驗計畫書，可開始進行受試者納入。

目前該藥物經美國FDA核准用於改善大腿中/重度橘皮組織的二期臨床試驗第一階段(CBL-0201EFP Phase II -Stage 1)已順利完成收案與治療，並且比預期提早開始第二階段(CBL-0201EFP Phase II -Stage 2)的收案。

第二階段研究為一項開放標籤設計的二期臨床試驗，將於美國5個試驗中心進行收案，預計招募20位大腿具中/重度橘皮組織的受試者，皆納入CBL-514組別；試驗主持人將根據受試者大腿橘皮組織的嚴重程度，給予每位受試者左右大腿最多2次的CBL-514治療，每次治療劑量合計不超過320 mg，並於最後一次治療後4週與8週返診評估療效與安全性。

與第一階段的給藥設計相比，第二階段將採用多次給藥並增加注射的治療面積與劑量，以涵蓋大腿橘皮組織的主要區域，藉以評估CBL-514用於改善大腿中/重度橘皮組織的療效、安全性與耐受度。第二階段試驗相關數據蒐集預計將於 2023年Q4完成，並於2024年Q1取得臨床統計結果，惟實際時程將依執行進度調整。