此基金總面額最高為等值新台幣200億元整，包括新臺幣級別100億元、美元級別等值新台幣100億元，由合庫擔任基金保管機構。原則上自成立日起屆滿6個月後，投資於外國投資等級債券的總金額，不得低於基金淨值的70％。

證期局指出，此基金的存續期間為自成立日次一營業日起屆滿3年當日止，自成立日次一營業日起即不再接受受益權單位申購，並自成立日起90日後開放買回，買回費用為基金每受益權單位淨值的2％、並歸入基金資產。