大陸國家航天局和中國科學院24日聯合發布大陸首次火星探測的彩色火星全球影像圖，包括按照製圖標準分別製作的火星東西半球正射投影圖、羅賓森投影圖和麥卡托投影加方位投影圖，將為開展火星探測工程和火星科學研究提供品質更好的基礎底圖，為人類深入認知火星做出貢獻。

大陸人民日報客戶端報導，在2023年「中國航太日」主場活動啟動儀式上發布的火星全球影像圖，空間解析度為76公尺。這是天問一號任務環繞器中解析度相機，於2021年11月至2022年7月歷時8個月，實施了284軌次遙感成像，對火星表面實現了全球覆蓋，地面應用系統對獲取的1萬4757幅影像數據進行處理後得到火星全球彩色影像圖。

報導指出，科學研究團隊通過火星高分影像，識別了著陸點附近大量的地理實體，國際天文聯合會根據相關規則，將其中的22個地理實體，以大陸人口數小於10萬的歷史文化名村名鎮加以命名，包括西柏坡、鄭集、周莊等，「將中國標識永久刻印在火星大地」。

天問一號探測器於2020年7月23日成功發射；2021年5月15日，著陸巡視器降落在目標著陸點，祝融號火星車開展巡視探測。至2022年6月29日，環繞器實現了全球遙感探測，運行超過1000天，繼續在遙測使命軌道開展科學探測，積累原始數據。首次火星探測任務一步實現火星環繞、著陸和巡視探測目標圓滿完成。

報導指出，任務攜帶的13台載荷累計獲取原始科學數據1800GB。利用環繞器高解析度相機獲取的著陸區亞米解析度地形資料對著陸區分佈的凹錐、壁壘撞擊坑、溝槽等典型地貌開展的綜合研究，揭示了上述地貌的形成與水活動之間存在的重要聯繫。透過相機影像獲取的火星車車轍圖像數據研究，獲得了著陸區土壤凝聚力和承載強度等力學參數，揭示了著陸區表面物理特性。

此外，透過對火星表面成分探測儀數據研究，發現巡視區近期水活動證據，揭示晚亞馬遜紀（7億年前）火星水圈比傳統認知的更加活躍；透過對火星車導航地形相機、火星表面成分探測儀和火星氣象測量儀獲取的數據開展綜合分析，發現了巡視區存在距今約7.6億年的鹽水活動和現代水汽循環的證據。上述原創性成果已在《自然》（Nature）、《國家科學評論》等國內外權威學術期刊發表。