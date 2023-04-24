外媒引述消息報導，嬌生分拆的消費者保健事業Kenvue最快將自本周展開首度公開發行（IPO）宣傳活動，目標是透過IPO募資35億美元，使Kenvue市值逼近400億美元，將成為今年以來美國最大規模IPO案。