Kenvue旗下經營泰諾（Tylenol）強效止痛藥、Band-Aids急救繃帶等成藥品牌，以及嬌生嬰兒洗髮精、艾惟諾（Aveeno）、Neutrogena等個人保健品牌。該事業去年全球營收149.5億美元，占嬌生總營收比重約15.7％。
嬌生消費者保健事業展開IPO宣傳活動
外媒引述消息報導，嬌生分拆的消費者保健事業Kenvue最快將自本周展開首度公開發行（IPO）宣傳活動，目標是透過IPO募資35億美元，使Kenvue市值逼近400億美元，將成為今年以來美國最大規模IPO案。
外媒引述消息報導，嬌生分拆的消費者保健事業Kenvue最快將自本周展開首度公開發行（IPO）宣傳活動，目標是透過IPO募資35億美元，使Kenvue市值逼近400億美元，將成為今年以來美國最大規模IPO案。
Kenvue旗下經營泰諾（Tylenol）強效止痛藥、Band-Aids急救繃帶等成藥品牌，以及嬌生嬰兒洗髮精、艾惟諾（Aveeno）、Neutrogena等個人保健品牌。該事業去年全球營收149.5億美元，占嬌生總營收比重約15.7％。
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