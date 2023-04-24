Kenvue旗下經營泰諾（Tylenol）強效止痛藥、Band-Aids急救繃帶等成藥品牌，以及嬌生嬰兒洗髮精、艾惟諾（Aveeno）、Neutrogena等個人保健品牌。該事業去年全球營收149.5億美元，占嬌生總營收比重約15.7％。

裕融連兩年賺逾一股本 加速推進綠能事業
大陸新能源車帶動全產業鏈「出海」 助力全球產業升級
施崇棠親上場 華碩發表全球最薄13吋OLED筆電
#全球 #嬌生 #IP #事業 #Kenvue